2024-07-12 00:24:06 - المصدر: منصة إيشان

يجري العراق استعدادات لاستقبال أكبر عدد من الزائرين الإيرانيين خلال الزيارة الأربعينية، إذ تشير التوقعات إلى أنه سيستقبل 4 ملايين و90 ألف زائر إيراني، وهو العدد الذي يفوق عدد مواطني دول الإمارات والبحرين وقطر، الذي يلامس أربعة ملايين نسمة. وتوقع رئيس هيئة النقل البري والطرق الإيرانية، داريوش اماني، مشاركة أكثر من 4 ملايين و90 […]

ظهرت المقالة يفوق عدد مواطني 3 دول خليجية.. العراق يستعد لاستقبال 4 ملايين إيراني بزيارة الأربعين أولاً على ايشان.