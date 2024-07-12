تسلا تحدد موعدا جديدا لاطلاق سيارة الأجرة الذكية

2024-07-12 00:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

تعتزم شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية تأجيل الكشف عن سيارة الأجرة الآلية "روبوتاكسي" التي تخطط لإنتاجها، حتى تشرين الأول المقبل بدلا من شهر اب. وكان الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك قد حدد قبل أشهر 8 اب كموعد لاطلاق "روبوتاكسي"، وساهم حينها في رفع القيمة السوقية لتسلا بنحو 257 مليار دولار، لكن هذه التسريبات تسبب في انخفاض سهم الشركة بأكثر من 8% في التعاملات اللحظية. وكانت فكرة إنشاء خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة تراود "تسلا" منذ 8 سنوات على الأقل، ويعود تاريخها إلى الوقت الذي قام فيه ايلون ماسك بتأليف نسخة ثانية من "خطته الرئيسية" للشركة. وأعطى الرئيس التنفيذي للشركة