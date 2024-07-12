سوليفان: مؤشرات التوصل لوقف إطلاق النار في غزة أكثر إيجابية

2024-07-12 00:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، إن هناك تفاصيل كثيرة لا تزال بحاجة إلى الانتهاء منها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والإفراج عن الرهائن المحتجَزين في قطاع غزة. وأكد سوليفان، للصحافيين، أن "المؤشرات أكثر إيجابية، اليوم، من الأسابيع القليلة الماضية". مضيفا "لا تزال هناك تفاصيل يتعين الانتهاء منها، وأن القضايا المتبقية قابلة للحل". وأشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن "سيتحدث بشأن محادثات وقف إطلاق النار لاحقاً"، لافتا بأنه ليس هناك تغيير في الموقف الأميركي بشأن وقف شحن قنابل زنة 2000 رطل إلى إسرائيل. وبخصوص رصيف غزة، قال إن عمليات الرصيف