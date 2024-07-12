التجارة تضبط كميات من طحين السلة الغذائية المهرب في كربلاء المقدسة

2024-07-12 00:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة التجارة، ضبط كميات كبيرة من طحين السلة الغذائية المهرب في كربلاء المقدسة.وذكر اعلام وزارة التجارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الفرق الرقابية في دائرة الرقابة التجارية والمالية بوزارة التجارة في محافظة كربلاء وبالتنسيق مع مديرية الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية تمكنت من ضبط مخبز يحتوي على كميات كبيرة من الطحين المخصص لمفردات السلة الغذائية والغير مخصص للبيع ".وقال مدير عام الدائرة رياض مهدي الموسوي، بحسب البيان، أنه "ومن خلال التنسيق والتعاون المشترك مع الاجهزة الامنية في مجال متابعة الاسواق التجارية تمكنت الفرق الرقابية من ضبط مخبز يحتوي على اكثر من (٩٥) كيسا الطحين المهرب زنة الكيس الواحد ٥٠ كغم وبتواريخ انتاج حديثة وبدون وصولات شراء حيث تبين بأن الكميات المضبوطة تم انتاجها لأغراض البطاقة التموينية ."واضاف، انه "تم التحفظ على الكميات المضبوطة كافة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين من قبل الاجهزة الامنية المختصة "، لافتا الى أن "الحملات الرقابية التي تنفذها دائرة الرقابة التجارية في عموم المحافظات اسفرت عن كشف العديد من المخالفات والتجاوزات على المال العام من قبل بعض التجار المتلاعبين بقوت المواطنين وتم اتخاذ الاجراءات الرادعة بحقهم ".