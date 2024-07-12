احتراق انفجار عجلة أمام بار للمشروبات الكحولية في ابو نؤاس

2024-07-12 01:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افاد شهود عيان، مساء اليوم الخميس، (11 تموز 2024)، بحدوث انفجار أمام (بار) للمشروبات الكحولية في شارع أبو نؤاس ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

فيما كشف مصدر أمني لـ"بغداد اليوم"، ان "حريقاً نشب في باص (كوستر) قرب شارع ابو نؤاس، مقابل الـ(بار)".

وبين، ان "الحادث كان بسبب تماس كهربائي حدث بالباص تسبب باحتراقها وانفجار خزان الوقود فيها دون اصابات تذكر"، لافتا الى ان "فرق الدفاع المدني تكافح النيران".



