بالأرقام.. إسبانيا تتفوق على إنكلترا قبل نهائي يورو 2024

2024-07-12 09:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقبل ساعات من المواجهة المرتقبة في نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بين إسبانيا وإنكلترا، التي ستقام يوم الاحد المقبل ، تشير الأرقام إلى تفوق المنتخب الاسباني.وفاز المنتخب الإسباني حتى الآن ضعف عدد مرات فوز إنكلترا، 6 مقابل 3؛ وكذلك ضعف الأهداف تقريباً 13 مقابل 7، والتسديدات 108 مقابل 66، وذلك في المباريات الست الأولى بالمسابقة، قبل أن يتواجها في المباراة الحاسمة الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في برلين.وصرح مدرب إنجلترا (جاريث ساوثجيت) بعد فوزه على هولندا في نصف النهائي: "إنهم يضغطون بشكل جيد للغاية ويجب أن نكون جيدين مع الكرة وبدونها أيضاً كونها مباراة نهائية فإسبانيا أفضل فريق في البطولة حتى الآن".وتشير الإحصائيات إلى تفوق إسبانيا بعد فوزها في جميع مبارياتها الست، ضد كرواتيا (3-0)، إيطاليا (1-0)، ألبانيا (1-0)، جورجيا (4-1)، ألمانيا (2-1) وفرنسا (2-1). بينما كان مشوار المنتخب الإنجليزي متذبذبا: 3 انتصارات و3 تعادلات، على الرغم من عدم وجود أي هزائم أيضاً.لكن المشاعر مختلفة لدى المنتخبين، ففريق (لويس دي لا فوينتي) لم يتعرض لأي هزيمة طوال البطولة، وفريق جاريث ساوثجيت كان يفوز بصعوبة في المباريات الإقصائية؛ فقد قلب تأخره بهدف أمام سلوفاكيا إلى فوز 2-1 بهدفي جود بيلينجهام في الدقيقة 95 وهاري كين في بداية الوقت الإضافي؛ ثم فازوا على سويسرا بركلات الترجيح، وفي نصف النهائي حققوا فوزا صعبا على هولندا 2-1 بعد تأخرهم بهدف.وسجلت إسبانيا 6 أهداف أكثر من إنكلترا، لأنها تسدد أيضاً أكثر منها. هناك فرق 42 تسديدة: 108 مقابل 66. ليس هذا فقط فقد أطلق الفريق الإسباني 37 كرة بين الخشبات الثلاث، أي ضعف منتخب إنكلترا تقريبا (19).وهناك فارق كبير في التسديدات ودقة التصويب يعبر عن الفروق الهجومية بين الفريقين،كما نفذت إسبانيا هجمات أكثر من إنكلترا، بـ 351 هجمة مقارنة بـ 313 للإنجليز. وبلغ عدد الركلات الركنية لإسبانيا 34 مقابل 22،وبالمثل، استعادت إسبانيا عدداً أكبر من الكرات 255 مقابل 225.وهناك إحصائية واحدة تظهر كاستثناء: الاستحواذ تتفوق فيه إنكلترا باستحواذها على الكرة بنسبة 58.8% مقارنة بإسبانيا 57.3%.المصدر : كورة