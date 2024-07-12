"خلافات الكراجات" على طاولة مجلس بغداد.. هذه دعوتها لعمليات العاصمة

2024-07-12 09:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شدد مجلس محافظة بغداد، على ضرورة متابعة عمل المرآئب الكراجات غير المجازة في مناطق العاصمة وكذلك متابعة المخالفة للتعليمات. وقالت عضو اللجنة نورا الجحيشي، ان هناك كراجات في مناطق مختلفة في بغداد هي غير مجازة وبعضها أصلا يستغل الساحات العامة وكذلك الشوارع نفسها وجعلها كراجات، ويأخذون الأموال من المواطنين لوقوف سيارتهم دون أي وجه حق، وهذا يتطلب تدخل لقيادة عمليات بغداد وكذلك الفرق التفتيشية الخاصة بأمانة العاصمة. وأضافت الجحيشي، ان هناك كراجات لديها اجازات وموافقات، لكنها لا تلتزم بالتعليمات الخاصة بتسعيرة الوقوف وتاخذ أموال اكثر من التسعيرة الرسمية خاصة في منطقة الحارثية، فهناك شكاوى كثيرة تصل الينا من المواطنين بخصوص ذلك. وكشفت عضو مجلس محافظة بغداد عن تقديمها كتب وطلبات رسمية الى الجهات المختصة لمتابعة عمل الكراجات غير الرسمية وغير المجازة، التي بعضها يعود لجهات وشخصيات متنفذة، وستكون لنا متابعة لهذا الملف لمنع استغلال الأراضي والشوارع العامة لغرض الكسب غير المشروع. يشار الى ان قيادة عمليات بغداد، شرعت منذ أيانم بحملة لغلق المرآئب وساحات وقوف السيارات المخالفة للتعليمات والضوابط او غير الرسمية وغير المجازة واعتقال العاملين فيها بمناطق متفرقة من العاصمة.