2024-07-12 09:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت ادارة نادي الشرطة، يوم الجمعة، تمسكها بالمدرب المصري مؤمن سليمان وتجديد الثقة به لقيادة الفريق للموسم المقبل.

وقال عضو ادارة النادي والرئيس السابق، عبد الوهاب الطائي لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب المصري مؤمن سليمان سيستمر في قيادة القيثارة للموسم المقبل بقرار اداري، وذلك بعد ان اثبت جدارته في قيادة الفريق ونجاحه بتحقيق أغلى لقبين في المنافسات الكروية وهما دوري النجوم وكأس العراق".

ولفت الى ان "الادارة لم تقرر بخصوص اللاعبين المحترفين المهمين الذين مثلوا الفريق في الموسم الأخير، والذين يلعبون مع منتخبات بلدانهم بتصنيف تحت الـ90 دولياً".

وأوضح الطائي، أن "سبب عدم اتخاذنا للقرار الحاسم بشأن اللاعبين الثلاثة الذين يعدون مهمين لدينا، هو لانشغالنا بمنافسة قوية في بطولة كأس العراق التي حسمت لصالحنا لنتوج باللقب"، مبينا أن "أي تصريح قبل المباراة كان رده سيكون سلبياً على اللاعبين وقد يتأثرون به نفسياً".

واكد ان "النادي بفوزه بلقب موسم 2023-2024، يكون قد حصل مع اللقب الحالي على لقب الدوري 15 مرة في تاريخه، وهذا يحسب لأبناء القيثارة و للجهد الذي بذلوه خلال المنافسات الطويلة والشاقة لهذا الموسم الكروي".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم الزم الاندية بتسجيل لاعبين اثنين فقط من الذين تكون منتخباتهم الوطنية تحت التصنيف 90 دولياً ، مما يعني التخلي عن أحد اللاعبين الثلاثة الذين يعتمد عليهم نادي الشرطة كركائز اساسية وهم، المحترفان السوريان محمود المواس وفهد اليوسف ، والمحترف النيجيري عبد المجيد ابو بكر.