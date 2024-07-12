النفط يرتفع بعد تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة

2024-07-12 09:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلا أنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 85.73 دولاراً للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا أو 0.6% إلى 83.08 دولاراً للبرميل.

وارتفع العقدان في الجلستين السابقتين لكنهما يتجهان لتسجيل خسارة أسبوعية، وتتجه العقود الآجلة لخام برنت للهبوط بنحو 1% على أساس أسبوعي بعد أربعة أسابيع من المكاسب. وظلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مستقرة بشكل عام خلال الأسبوع ومن المتوقع أن تنخفض 0.1% فقط.

المصدر: العربية