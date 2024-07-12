وزير الخارجية يبحث مع واشنطن ملف الأموال الإيرانية المجمدة في العراق

2024-07-12 10:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، لقاءً هاماً مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإدارية والسياسية، جون باس، في العاصمة واشنطن، فيما جرى خلال اللقاء بحث موضوع الأموال الإيرانية المجمدة في العراق. وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فأن فؤاد حسين أكد على أهمية تعزيز العلاقات الأمريكية العراقية في مختلف المجالات، مشيراً إلى الرغبة المشتركة في توسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. و تطرق الوزير إلى موضوع الأموال الإيرانية المجمدة في العراق، مشدداً على ضرورة إيجاد حل سريع وعادل يخدم مصلحة الطرفين ويعزز الاستقرار المالي في المنطقة. وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية، تم التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والعراق. إذ أشار الوزير حسين إلى أهمية دعم القطاع المالي والبنكي في العراق، مع التركيز على التحديات المتعلقة باستخدام الدولار في التعاملات المالية. وشدد على ضرورة إيجاد حلول تعزز استقرار الاقتصاد العراقي وتسهم في تحقيق النمو المستدام.