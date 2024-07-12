2024-07-12 10:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة، فيما تسجل العاصمة بغداد 45 درجة مئوية غداً.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً حاراً في المنطقة الجنوبية مع تصاعد للغبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة على العموم تنخفض عدة درجات، ومن ضمنها العاصمة بغداد حيث ستسجل درجات الحرارة 45 درجة مئوية".

وأضاف أن "يوم الأحد المقبل سيكون الطقس صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة على العموم تنخفض قليلاً، أما يوم الاثنين فسيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

ولفت إلى أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".