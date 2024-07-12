2024-07-12 10:24:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتتواصل اليوم الجمعة في قاعة الشعب للألعاب الرياضية بالعاصمة بغداد، منافسات بطولة غرب آسيا دون 18 عاماً بكرة السلة، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى بين العراق واليمن في الساعة السادسة مساءً، تعقبها مباراة فلسطين والأردن في الساعة الثامنة مساءً .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "يوم غدٍ السبت سيكون موعد لإقامة لقاء إيران واليمن تعقبها مباراة الأردن ولبنان، في حين ستلعب مواجهات الأحد المقبل بطريقة التقاطع، حيث يلعب أول المجموعة A مع ثاني المجموعة B في الساعة السادسة مساءً ".وأضاف أن " أول المجموعة B سيلتقي مع ثاني المجموعة A في الساعة الثامنة مساءً ، فيما يتقابل ثالث المجموعة A مع ثالث المجموعة B في الساعة العاشرة مساءً ، وسيكون يوم الاثنين المقبل موعداً لإقامة المباراة النهائية".