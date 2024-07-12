لونين يفتح باب الرحيل عن ريال مدريد

2024-07-12 10:24:03 - المصدر: واع

متابعة - واعفتح الحارس الأوكراني ،أندري لونين، باب الرحيل عن ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحثاً عن فرصة اللعب بانتظام.ووجد لونين نفسه حبيساً لمقاعد بدلاء الريال في نهاية الموسم الماضي، رغم تألقه طوال فترة غياب البلجيكي تيبو كورتوا وسد الثغرة بنجاح.وسئل لونين من قبل صحيفة ماركا الإسبانية، عما إذا كان ينوي البقاء مع الملكي، فأجاب "سنرى، سنرى".ويرتبط الحارس الأوكراني بعقد مع بطل أوروبا حتى حزيران 2025، لكن الميرنجي عرض عليه التجديد خلال الفترة المقبلة.ولم يحسم صاحب 25 عاما، قراره النهائي بشأن عرض التجديد، لا سيما في ظل رغبته في الحصول على فرصة اللعب أساسياً.ومن المتوقع أن يجد لونين، صعوبة في استعادة موقعه في التشكيلة الأساسية للميرنجي، بعد تعافي كورتوا من إصابته في الرباط الصليبي قبل نحو شهرين.المصدر: كورة