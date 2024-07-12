2024-07-12 10:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت إدارة نادي الشرطة الرياضي، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، الاكتفاء بمراسم التتويج بالدوري والابتعاد عن الاحتفال احتراما لشهر محرم.

وذكرت الإدارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "احتراماً لشهر محرم الحرام، ولواقعته الأليمة على نفوسِ كل المسلمين، والتي استشهدَ فيها سبطُ رسول الله الإمام الحسين (ع)، والدماء الزكية التي سالت في معركةِ الطف، قررت الهيئةُ الإدارية لنادي الشرطة الرياضيّ عدمَ إقامة أي طقوسٍ احتفاليةٍ بمناسبة فوز فريقها الكرويّ بلقبِ الدوري الخامس عشر".

وأضافت انه "سيتم الاكتفاء بمراسيم التتويج التي سيجريها الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم عقب المباراة".