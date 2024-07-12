فقدان العشرات في انزلاق تربة في النيبال

2024-07-12 10:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

فُقد العشرات من الاشخاص الجمعة وسط النيبال في انزلاق تربة جرف حافلتين على طريق سريع إلى نهر. وقال المسؤول المحلي خيماناندا بوسال لوسائل الاعلام ان العشرات من عناصر الإنقاذ يقومون بتمشيط المكان بحثا عن ناجين من الكارثة التي وقعت في منطقة شيتوان بوسط النيبال. واضاف بوسال أن الحافلتين كانتا تقلان 66 شخصا على الأقل لكن ثلاثة ركاب تمكنوا من النجاة قبل سقوط المركبتين في النهر، ويتلقون العلاج الآن في المستشفى، مشيرا الى عدم تأكيدهم من العدد الإجمالي لأن الحافلتين ربما أقلتا أشخاص آخرين وهما على الطريق". وأوضح أن "مياه النهر فاضت ولم يتم العثور على أي شخص آخر بعد". وقع