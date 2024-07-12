توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة اوليفر وايمن

2024-07-12 10:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، التعاقد مع شركة اوليفر وايمن الاستشارية وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية. وقال السعداوي في بيان لوزارة النقل انه برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اشرف على التعاقد مع شركة اوليفر وايمن لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية، مبينا أن توقيع العقد يعكس جدية الحكومة في المضي في تنفيذ مشروع طريق التنمية الستراتيجي. وأضاف، أن الشركة الاستشارية ستساعد الوزارة في تسويق المشروع، والاشراف على الفرص الاستثمارية فيه. وذكر وزير النقل، ان العقد الذي وقعه عن الوزارة مدير عام سكك حديد العراق يونس خالد جواد، وعن الشركة الاستشارية بيدرو اوليفيرا مدير عام شركة