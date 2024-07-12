السوداني يوجه بالاسراع في معالجة أزمة السكن

2024-07-12 10:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بمضاعفة حشد الجهود من أجل الإسراع بتفعيل الحلول الإجرائية لمعالجة أزمة السكن. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان السوداني ترأس اجتماعاً خاصاً لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022)، المتعلق بتغيير جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية، إذ اطلع على حزمة الإجراءات والتعليمات المتخذة لتنفيذ القرار وأسباب التلكؤ، وشدد على معالجتها بعيداً عن المحددات الروتينية. ووجه السوداني، بحسب البيان بمضاعفة حشد الجهود من أجل الإسراع بتفعيل الحلول الإجرائية لمعالجة أزمة السكن، والمباشرة بتقديم أفضل الخدمات للمناطق السكنية، ضمن أسس العدالة والمساواة والاستحقاق، التي جرت معالجاتها الأولية من خلال الزجّ بالجهد الخدمي والهندسي؛ لتقديم