"خفايا" جديدة تخص "سرقة القرن".. العراق يسترد 20 مطلوبا ضالعا بها

2024-07-12 11:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة أيمن البيضاني، عن القفزة النوعية التي تشهدها النزاهة في استرداد وملاحقة الأموال والمطلوبين إلى جانب ملفاتهم التي قُدِّمَت إلى القضاء. وقال البيضاني، في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، إن أكثر من 20 مطلوبًا ضالعين في قضية سرقة القرن أٌلقيَ القبض على عليهم وقد أرسِلَت ملفاتهم إلى الجهات القضائية والأمر في طور الاسترداد، مبينا أن الهيئة في طور التنسيق مع وزارة العدل والدائرة القانونية لإقامة دعاوى إسترداد تلك الاموال. وأوضح أنه على صعيد الأموال، استطاعت النزاهة أن تتعقب الأموال في الخارج والداخل وتكشفها وتضع عليها إشارة الحجز، مذكرًا أن للنزاهةِ تاريخٌ في تحقيق أرقام الاسترداد التي ترقى إلى المستويات العالمية لدى تجربة العراق الحديثة، كعامِ 2023، تاريخ النزاهةِ في استرداد قرابة 18 مطلوبا في مختلف القضايا وأبرزها سرقة القرن. وأشار البيضاني إلى أن الأموال في الداخل ليست طي النسيان، فقد تعقبناها وكشفناها وهي الآن في طور الاسترداد إلى خزانة الدولة.