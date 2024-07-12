الفساد يحاوط واسط.. اتمتة الكمارك تواجه اعتراضات وهذا عدد الاخبار المقدم

2024-07-12 11:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، تقديم نحو 500 اخبار الى هيئة النزاهة والادعاء العام عن فساد العديد من الشخصيات في المحافظة. وقال المياحي في حديث متلفز وتابعته الاقتصاد نيوز، إن المستشفيات تفتقر للنظافة ولاتوجد امكانيات للتعاقد مع شركات للتنظيف والتعقيم، مؤكدا انه بحسب التخطيط العمراني فان واسط يجب ان تمتلك 28 مستشفى. واضاف اننا قدمنا نحو 500 اخبار الى هيئة النزاهة والادعاء العام عن فساد العديد من الشخصيات في واسط، مبينا ان اجراءات النزاهة قلصت حجم الاعفاءات الكمركية وهناك من يسعى لعدم اتمتة الكمارك. وتابع ان منفذ زرباطية جاهز لاستقبال 3 ملايين زائر خلال زيارة الاربعين، واصحاب المواكب والمواطنين تقع على عاتقهم 90 من خدمة الزائرين.