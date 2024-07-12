2024-07-12 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، ضرورة إيجاد حل سريع وعادل لموضوع الأموال الإيرانية المجمدة في العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين عقد لقاءً مهماً مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإدارية والسياسية، جون باس، في العاصمة واشنطن"، لافتاً الى أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الثنائية والإقليمية المهمة".

وشدد حسين "على أهمية تعزيز العلاقات الأمريكية العراقية في مختلف المجالات"، مشيراً إلى الرغبة المشتركة في توسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين. وتناول الحديث عدة محاور أساسية، من بينها الأموال الإيرانية في العراق".

وتابع أنه "وفي هذا السياق، تطرق حسين إلى موضوع الأموال الإيرانية المجمدة في العراق"، مشدداً على "ضرورة إيجاد حل سريع وعادل يخدم مصلحة الطرفين ويعزز الاستقرار المالي في المنطقة".

وفي موضوع آخر، أعرب الوزير عن "قلقه بشأن الوضع في غزة والأوضاع المتدهورة في القطاع، كما أعرب عن قلقه من امتداد النزاع إلى جنوب لبنان"، مؤكداً على "أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد وتحقيق السلام في المنطقة".

وأشار البيان الى أنه وفي "إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية، تم التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والعراق"، مشيرا الى وزير الخارجية أكد أهمية دعم القطاع المالي والبنكي في العراق، مع التركيز على التحديات المتعلقة باستخدام الدولار في التعاملات المالية".

وشدد على "ضرورة إيجاد حلول تعزز استقرار الاقتصاد العراقي وتسهم في تحقيق النمو المستدام"، مؤكدا "أهمية الحوار المستمر والتعاون الوثيق لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة".

ولفت البيان الى أن "هذا اللقاء يأتي ليعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي ومواجهة التحديات المشتركة".