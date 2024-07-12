بريطانيا تتوقع فقدان أكبر عدد من أصحاب الملايين بحلول 2028

2024-07-12 12:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

في تقرير حديث نشره البنك السويسري يو بي إس الأربعاء ، توقع البنك أن ينخفض عدد أصحاب الملايين بالدولار في المملكة المتحدة بنسبة 17 ٪ بحلول عام 2028. كما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز. من المتوقع أن يرتفع العدد من 3,062 مليون في عام 2023 إلى 2,542 مليون في عام 2028 ، بينما ستشهد هولندا انخفاضا بنسبة 4 ٪ خلال نفس الفترة. هذه التوقعات تتعارض مع الاتجاه العالمي ؛ من المتوقع أن يزداد عدد أصحاب الملايين في 52 دولة من أصل 56 دولة تمت دراستها. أوضح بول دونوفان ، كبير الاقتصاديين في إدارة الثروات العالمية في يو بي إس ، أن الأثرياء ذوي القدرة العالية على الحركة ، والذين انجذبوا إلى المملكة المتحدة وهولندا لسنوات عديدة ، بدأوا الآن في إعادة النظر في أماكن إقامتهم بسبب الديناميكيات الحالية للاقتصاد العالمي.