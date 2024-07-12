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بريطانيا تتوقع فقدان أكبر عدد من أصحاب الملايين بحلول 2028

بريطانيا تتوقع فقدان أكبر عدد من أصحاب الملايين بحلول 2028
بريطانيا تتوقع فقدان أكبر عدد من أصحاب الملايين بحلول 2028
2024-07-12 12:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز
في تقرير حديث نشره البنك السويسري يو بي إس الأربعاء ، توقع البنك أن ينخفض عدد أصحاب الملايين بالدولار في المملكة المتحدة بنسبة 17 ٪ بحلول عام 2028. كما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز. من المتوقع أن يرتفع العدد من 3,062 مليون في عام 2023 إلى 2,542 مليون في عام 2028 ، بينما ستشهد هولندا انخفاضا بنسبة 4 ٪ خلال نفس الفترة. هذه التوقعات تتعارض مع الاتجاه العالمي ؛ من المتوقع أن يزداد عدد أصحاب الملايين في 52 دولة من أصل 56 دولة تمت دراستها. أوضح بول دونوفان ، كبير الاقتصاديين في إدارة الثروات العالمية في يو بي إس ، أن الأثرياء ذوي القدرة العالية على الحركة ، والذين انجذبوا إلى المملكة المتحدة وهولندا لسنوات عديدة ، بدأوا الآن في إعادة النظر في أماكن إقامتهم بسبب الديناميكيات الحالية للاقتصاد العالمي.

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