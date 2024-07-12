2024-07-12 12:24:03 - المصدر: واع

بغداد - واعخاض لاعبو منتخبنا الأولمبيّ أولى وحداتهم التدريبيّة في معسكرهم التدريبي المقام في باريس تحضيراً للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية 2024.وذكر بيان مقتضب لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"الوحدة التدريبية التي احتضنها ملعب مدينة (انجّليّت )الفرنسية، جرت بمشاركة (13) لاعباً وحضور المدير الإداريّ للمنتخب عبد الجبار هاشم، وبإشراف مدرب المنتخب راضي شنيشل وملاكه المساعد المؤلف من قصي منير وبابلو ماريا ومدرب اللياقة البدنية إسماعيل سليم ومدرب حراس المرمى ديفيد فاليا والمحلل الفنيّ عبد الأمير ناجي".وأضاف البيان أن " الوحدة التدريبية اقتصرت على تمارين التمطية، ورفع مستوى اللياقة البدنية و التمارين الأخرى المختلفة".