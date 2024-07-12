القوات الامنية تقتل عنصرين من داعش احدهما انتحاري جنوب غربي بعقوبة

2024-07-12 12:24:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، بمقتل اثنين من الإرهابيين أحدهما انتحاري، باشتباك مع القوات الأمنية جنوب غربي مدينة بعقوبة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مزارعين في قرية الإصلاح التابعة إلى ناحية خان بني سعد جنوب غربي مدينة بعقوبة تعرضوا لإطلاق نار من بساتين قريبة من منطقتهم وردوا على مصدر النيران واشتبكوا مع المهاجمين".

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت المنطقة وأجرت تمشيطاً للبساتين وعثرت على جثتين لعنصرين من تنظيم داعش الإرهابي، أحدهما كان يرتدي حزاماً ناسفاً".

مصدر أمني آخر، أوضح لوكالة شفق نيوز، أن "العملية تمت من قبل مفرزة لمديرية الاستخبارات العسكرية قامت بمحاصرة إرهابيين اثنين والاشباك معهما في أحد بساتين قرية العيط في ديالى".

وبين أن "المفرزة تمكنت من قتلهما، وتبين أن أحدهما يرتدي حزاماً ناسفاً وبيده صاعق للتفجير".

ولاحقاً أكدت قيادة العمليات المشتركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة من مديرية الاستخبارات العسكرية والفوج الأول لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى، تمكنت بعملية نوعية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، من محاصرة إرهابيين اثنين والاشتباك معهما في أحد بساتين قرية العيد في ديالى".

وأوضحت أنه "تم قتلهما وكان أحدهما يرتدي حزاماً ناسفاً وبيده صاعق التفجير، وجرى تفكيك الحزام من قبل فرق المعالجة"، مبينة أنه "من خلال المعلومات فإن أحدهما هو الإرهابي المجرم المكنى (أبو الحارث) ما يسمى بمسؤول خان بني سعد ضمن قاطع ديالى".