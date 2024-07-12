2024-07-12 12:35:10 - المصدر: بيتجيت

فيكتوريا، سيشل، 8 يوليو 2024 – يسر شركة بيتجيت ، وهي شركة رائدة في مجال تداول العملات المشفرة والويب3، أن تعلن أن عملتها الأصلية، عملة البيتجيت (BGB)متاحة لديها الآن حصريًا لعمليات تداول الأسهم المستقبلية عبر منصتها. وستكون الأسهم المستقبلية الثابتة الأولى لعملة البيتجيت (تيثر بيتجيت- الشهري، BFBUSDT-M) متاحةً في يوم 8 يوليو 2024، برافعة مالية تصل إلى 50 ضعفًا.

البيتجيت هي العملة التي أصدرتها شركة بيتجيت، وقد صُممت بهدف توفير نظام تداول للعملات المشفرة بحيث يكون آمنًا وبسيطًا ومتاحًا للجميع. أُصدرت العملة في يوليو 2021 بكمية إجمالية تبلغ 2 مليار، وحاليًا يتم تداول 1.4 مليار من العملة. تقدم عملة بيتجيت لجميع حامليها ميزات حصرية، بهدف مشاركة ثمار نمو هذه العملة مع جميع المستخدمين. وتتضمن هذه الميزات خصومات على رسوم التداول الفوري، وسحب مجاني، وإمكانية الوصول إلى المبيعات أو التوزيعات المجانية الخاصة بالعملة على لونشباد ولونشبول، وغيرها من الميزات التي تقدمها المنصة، وذلك لتحفيز المستخدمين على الحصول على عملات البيتجيت واستخدامها، وبذلك ننشئ بيئة قوية لتداول العملات المشفرة قائمة على تبادل المنفعة.

بالإضافة إلى تداول الأسهم المستقبلية، يمكن تداول عملة البيتجيت على الأسواق الفورية والأسواق الهامشية المستخدمة في التداول بالنسخ وفي تداول البوتات، لتعزيز تنوع العملات واستخدامها في بيئة بيتجيت. كما وردت العملة في قوائم منصات تداول مركزية كبرى أخرى، مثل بيتفينيكس (Bitfinex) وإم إي إكس سي (MEXC). لقد كان أداء عملة البيتجيت في السوق رائعًا، وقد حققت ارتفاعًا دائمًا جديدًا قدره 1.4306 دولار في أول يونيو 2024، ليصل معدل ارتفاعها إلى 141.4% خلال السنة الماضية.

علقت جريسي تشن، المدير التنفيذي لشركة بيتجيت، قائلة: "إننا متحمسون لزيادة خيارات تداول البيتجيت، بأن نقدم للمستخدمين المزيد من الوسائل للانتفاع من العملة. إن إضافة عملة البيتجيت إلى سوق الأسهم المستقبلية، بالإضافة إلى خدمات التداول الموجودة بالفعل، يثبت التزامنا بتوفير تجربة تداول ذكي شاملة ومجزية للمستخدم. إننا نتطلع إلى بلوغ آفاق جديدة فيما يخص العملة والشركة بأكملها".

في الأول من يوليو، أعلنت شركة بيتجيت تحديث عنوان العقد الذكي الخاص بعملتها الأصلية بيتجيت. وجاء هذا التحديث بغرض زيادة استخدامات عملة بيتجيت وزيادة قوتها؛ تمهيدًا لاستخدامها في التطبيقات اللامركزية وتسهيل عملية إنشاء القوائم المستقبلية في المزيد من عمليات التداول المركزية وغير المركزية. ستستضيف شركة بيتجيت مجموعة من المسابقات وستطلق خلالها 20000 بيتجيت لمستخدميها، وذلك احتفالًا بإطلاقها أول أسهم مستقبلية ثابتة لعملة البيتجيت.