الاتصالات تعلن تسويق 600 ألف من خطوط الألياف الضوئية (FTTH)

2024-07-12 12:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، عن وضع خطة وجدول مع الشركات المتعاقدة معها وبالتنسيق مع أمانة بغداد والمحافظات، لإيصال وتنفيذ خطوط الألياف الضوئية (FTTH) بعموم المناطق والمحافظات، فيما أشارت إلى تسويق 600 ألف من الخطوط الضوئية.وقال مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في وزارة الاتصالات، علي ياسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الاتصالات متمثلة بالشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، نفذت أكثر من 3 ملايين خط من الألياف الضوئية ftth، وتم تسويق 600 ألف خط منها حتى الآن"، لافتاً إلى أن "الوزارة وضعت خطة لانتقال بقية المحافظات وجدول مع الشركات المتعاقدة معها لغرض تنفيذ باقي محافظات العراق واستكمالها".وأضاف ياسين، أنه "تم التنسيق مع أمانة بغداد لغرض تسهيل عمل الشركات المتعاقدة مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لتنفيذ ومد الكابلات الخاصة بتقنية ftth وكذلك التنسيق مع المحافظات في تسهيل مهمة عمل الشركات المتعاقدة مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية ووضع ضوابط ومعايير للتنفيذ".وأشار إلى أن "المناطق المنجزة فيها الخطوط منها في جانب الكرخ (السيدية، حي الجامعة، والعدل) وفي جانب الرصافة (زيونة، وشارع فلسطين)، كلها مجهزة بخدمة ftth، والمحافظات كذلك مثل كربلاء المقدسة والنجف الأشراف".ولفت إلى أن "مميزات الخطوط هي تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وبأسعار تنافسية، لاسيما أن أغلب المواطنين يشكون من خدمة ورداءة الواي فاي وبالتالي فإن خدمة ftth على الكابل الضوئي ستغنيهم عن ذلك".