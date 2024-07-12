2024-07-12 12:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عن مقتل إرهابيين اثنين أحدهما قيادي خطر في داعش ضمن محافظة ديالى.وذكرت القيادة في بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، من خلال الإجراءات التعبوية والمراقبة الفنية، في متابعة مفارز عصابات داعش الإرهابية المنهزمة، وبعملية نوعية بطولية، تمكنت قوة مشتركة من أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية والفوج الأول لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى، من محاصرة إرهابيين اثنين والاشتباك معهما في أحد بساتين قرية العيد في ديالى"، مشيراً الى أنه "تم قتلهما وقد كان أحدهما يرتدي حزاماً ناسفاً وبيده صاعق التفجير، وتم تفكيك الحزام من قبل فرق المعالجة".وأضاف البيان أنه "ومن خلال المعلومات فإن أحد القتلى هو الإرهابي المجرم المكنى ( أبو الحارث) ما يسمى مسؤول خان بني سعد ضمن قاطع ديالى"، مبيناً أن "القطعات الأمنية ماضية في مكافحة الإرهاب وضرب أوكاره، وستعمل وفق ما مخطط له في شتى الأوقات والظروف".