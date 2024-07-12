مجلس الأمناء يفتح باب الترشيح لعضويته للمقعد المتبقي للنساء

2024-07-12 12:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي، اليوم الجمعة، الترشيح لعضويته للمقعد المتبقي.

وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي يعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس للمقعد الواحد الشاغر والمخصص للنساء، استناداً إلى أحكام المادة 8/ أولاً وثانياً من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 المعدل".

ودعا المجلس "الراغبات بالتقديم ممن تتوفر فيهن شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 9 من قانون شبكة الإعلام العراقي تقديم طلباتهن مع المستمسكات الرسمية والسيرة الذاتية العلمية والعملية المدعومة بالوثائق إلى مقر مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي بشكل مباشر أو عبر البريد لإلكتروني

nomination@imn.iq

وأكد البيان أن "شروط التقديم تضمنت بأن تكون المتقدمة عراقية وكاملة الأهلية وأتمت الـ30 عاماً، و أن تكون حاصلة على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل، كما تضمنت الشروط أن تكون للمتقدمة خبرة لا تقل عن 10 سنوات تتعلق بمهام وواجبات عملها، وأن تكون كفوءة ونزيهة وحيادية ولا تمارس أي نشاط حزبي أثناء عملها، وأن لا تكون عضواً في أي سلطة نص عليها الدستور أو موظفة حكومية، بالإضافة الى ذلك أن لا تعمل المتقدمة في المؤسسات الأهلية الإعلامية خلال توليها المنصب، وأن لا تكون مشمولة بإجراءات المساءلة والعدالة".