2024-07-12 12:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت بلدية الناصرية عن رفع دعوى قضائية ضد مجموعة من الأشخاص قاموا بإزالة جزء من سياج مدينة الألعاب في المدينة. وأكد مسؤول الشعبة القانونية في البلدية، علي علي عبد الله، لشبكة اخبار الناصرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي البلدية للحفاظ على ممتلكاتها العامة.وأشار إلى أن الأشخاص...

The post بالصور: اشخاص في الناصرية يخالفون أمرا ولائيا ويزيلون اجزاء من مدينة الالعاب appeared first on شبكة اخبار الناصرية.