قلق في برشلونة بسبب إصابة نجمه الأوروغوياني

2024-07-12 12:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، إن هناك حالة من القلق داخل فريق برشلونة الاسباني، بعد الإصابة التي تعرض لها مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو.



وتعرض أراوخو للإصابة خلال مباراة أوروغواي والبرازيل، في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي فاز بها منتخب بلاده بركلات الترجيح.



وأكد الاتحاد الأوروغوياني، أن هناك إصابة، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها أو المدة التي سيغيب فيها أراوخو عن الملاعب.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الشعور بالقلق يسود النادي الكتالوني، بسبب الطريقة التي تعرض بها المدافع للإصابة.

وأوضح طبيب اللاعب للصحيفة، أن الأشعة لم تكن واضحة، وأنه سيتم إجراء فحوصات جديدة بعد انتهاء البطولة.

ومن المتوقع أن يصل أراوخو إلى برشلونة اليوم الجمعة أو السبت، وبمجرد وصوله، سيتم فحصه بعناية من قبل أطباء النادي، وسيبدأ خطة التعافي المناسبة.

المصدر: وكالات