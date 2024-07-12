2024-07-12 12:48:06 - المصدر: منصة إيشان

في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تلامس في بعض المحافظات عتبة الخمسين مئوية، هذه الأيام، يحذر الأطباء المختصون، من عادة العراقيين، بإهمال حفظ أدويتهم، وتركها في أماكن متعددة، كالمركبات أو في أماكن مكشوفة داخل المنزل. وقال الدكتور، حيدر سليمان، طبيب اختصاص من بريطانيا، في حديث لمنصة “إيشان”، إن “عادة العراقيين بالاحتفاظ بأدويتهم في امكان متعددة […]

ظهرت المقالة تحذير من ترك الأدوية خارج الثلاجات: أغلبها تتلف عند درجة 25 مئوية أولاً على ايشان.