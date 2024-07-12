2024-07-12 12:48:06 - المصدر: منصة إيشان

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، ضرورة إيجاد حل سريع وعادل لموضوع الأموال الإيرانية المجمدة في العراق. وذكر بيان للوزارة تلقته، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين عقد لقاءً مهماً مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإدارية والسياسية، جون باس، في العاصمة واشنطن”، لافتاً الى أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة عدد […]

ظهرت المقالة وزير الخارجية يبحث في واشنطن عن “حلّ سريع” للأموال الإيرانية المجمدة بالعراق أولاً على ايشان.