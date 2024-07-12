وطني كرة الماء يغادر الى إيران لإقامة معسكر تدريبي

2024-07-12 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيغادرنا اليوم الجمعة وفد منتخبنا الوطني بكرة الماء إلى إيران لإقامة معسكر تدريبي يتخلله لقاء ودي أمام نظيره الإيراني ضمن المنهاج السنوي للاتحاد العراقي للألعاب المائية.وذكر بيان مقتضب للاتحاد العراقي للألعاب المائية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "منتخبنا الوطني بكرة الماء سيغادر اليوم الجمعة الى إيران لإقامة معسكر تدريبي هناك يتضمن مباراة تجريبية أمام المنتخب الإيراني".وأضاف البيان أن "هذا المعسكر يأتي في إطار المنهاج السنوي للاتحاد العراقي للألعاب المائية".