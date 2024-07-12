الاستخبارات تطيح بـ10 تجار مخدرات وأسلحة في اربع محافظات

2024-07-12 13:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، الإطاحة بـ10 تجار مخدرات وأسلحة في اربع محافظات.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تمت ملاحقة عناصر مطلوبة للقضاء العراقي، وبجهد استخباري دقيق، تمكنت مفارز مديريتنا من الإطاحة بـ(7) تجار ومروجي للمواد المخدرة، وثلاثة آخرين يتاجرون بالأسلحة والأعتدة وبالجرم المشهود بمحافظات بابل والديوانية وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف".

وأضافت، إن "المتهمين، صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق أحكام المادة (28 مخدرات،24 أسلحة)، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وأسلحة خفيفة ومتوسطة وأعتدة وقنابل يدوية"، مشيرةً إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المعنية أصولياً".