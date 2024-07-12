وزير الداخلية يناقش مع نظيره الإيراني استعدادات المنافذ لتأمين زيارة عاشوراء

2024-07-12 13:36:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعناقش وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الجمعة، مع نظيره الايراني أحمد وحيدي الاستعدادات لتأمين زيارة عاشوراء.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن"وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يواصل لليوم الثاني على التوالي جولته الميدانية في المنافذ الحدودية التي ستكون مررا للزائرين القاصدين مرقد سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) لإحياء ذكرى العاشر من شهر محرم الحرام".واضاف ان"الشمري تفقد خلال جولته وبرفقته محافظ البصرة اسعد العيداني، منفذ الشلامجة وتابع الإجراءات المتخذة لتأمين هذه الزيارة، كما التقى بنظيره الإيراني أحمد وحيدي ضمن هذا المنفذ".وتابع البيان ان "الشمري ونظيره الايراني عقدا اجتماعاً بحثا خلاله آخر الاستعدادات لتطبيق الخطة الخاصة بتوافد الزائرين، وتفقدا أيضاً آلية العمل، ومكتب الجوازات فيه، وعددا من المرافق".وتوجه الوزيران إلى "ميناء الواصلية البحري واطلعا على سير العمل لاستقبال الزائرين القاصدين نحو كربلاء المقدسة".