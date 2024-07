2024-07-12 13:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: لليوم الثاني على التوالي، تصدرت مدينتا الناصرية والبصرة العراقيتان قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة عالمياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغت 51 درجة مئوية، وذلك وفقا لمؤشر محطة بلاسيرفيلي الأمريكية. وتشير البيانات المنشورة إلى أن 15 مدينة حول العالم سجلت درجات حرارة مرتفعة للغاية نتيجة للتغيرات...

