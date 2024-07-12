أحدهما بالمنطقة الخضراء.. مشاجرتان في بغداد تنتهيان بإصابة رجلي أمن

2024-07-12 13:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإصابة رجلي أمن في مشاجرتين منفصلتين وقعتا في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً أصاب منتسباً برصاصة بعد ان قام باطلاق النار على سيطرة النزاهة في المنطقة الخضراء".

وأشار الى "القبض على الفاعل لمعرفة ملابسات الحادثة"، مضيفاً أن "حالة المنتسب لا تخلو من الخطورة".

وفي السياق، لفت المصدر الى "إصابة منتسب في قيادة الشرطة الاتحادية بالاستراحة نتيجة مشاجرة مع شخص آخر لم تعرف أسبابها ضمن منطقة الوشاش غربي العاصمة بغداد"، مبيناً أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث واعتقلت الفاعل".

وفي حادث آخر، أشار المصدر إلى "إخماد حادث حريق اندلع داخل دار مواطن ضمن منطقة الحرية دون اصابات تذكر"، مبيناً أن "المعلومات تشير الى ان الحريق نتج بسبب تماس كهربائي".