أمين بغداد يعلن قرب المباشرة بإنشاء 6 مجسرات جديدة

2024-07-12 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الجمعة، عن قرب المباشرة بإنشاء 6 مجسرات جديدة، فيما كشف عن خطة لإخلاء المنشآة العسكرية في مدينة الكاظمية، والمباشرة بتنفيذ المشاريع فيها.وقال كاظم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمانة وبالتنسيق مع القوات الأمنية ستباشر بإخلاء المنشآة العسكرية في مدينة الكاظمية وفق خطة تم إعدادها لهذا الغرض لكي تبدأ أمانة بغداد والعتبة الكاظمية باستلام الأراضي المخصصة لتنفيذ المشاريع".وحول الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات أكد أمين بغداد أن"أول المشاريع التي تم إطلاقها ضمن حدود مدينة الكاظمية هو جسر الصرافية، وتقاطع براثا وتقاطع جسر الصرافية من جهة الأعظمية".وأشار الى أن "أمانة بغداد لديها ستة مجسرات ستطلقها قريباً، ثلاثة منها في جانب الكرخ، وثلاثة في جانب الرصافة، منها مجسر ساحة 83 ومجسر ساحة 55 في مدينة الصدر، ومجسر ساحة عنتر غي الاعظمية، أما في جانب الكرخ فهي مجسرات الحسين والدرويش وأبو دشير".