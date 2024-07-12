الإطاحة بعشرة تجار مخدرات وأسلحة في 4 محافظات

2024-07-12 13:56:02 - المصدر: الفرات نيوز

المديرية العامة للاستخبارات والأمن تطيح بـ(١٠) تجار مخدرات وأسلحة بمحافظات بابل والديوانية وكربلاء والنجف

بتوجيه وإشراف معالي وزير الدفاع ثابت العباسي، ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، تم ملاحقة عناصر مطلوبة للقضاء العراقي، وبجهد استخباري دقيق، تمكنت مفارز المديرية آنفاً من الإطاحة بـ(7) تجار ومروجي للمواد المخدرة، وثلاثة آخرين يتاجرون بالأسلحة والأعتدة وبالجرم المشهود بمحافظات بابل والديوانية وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف، صادره بحقهم مذكرات قضائية وفق أحكام المادة (٢٨ مخدرات،٢٤ أسلحة)، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وأسلحة خفيفة ومتوسطة وأعتدة ورمانات يدوية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المعنية أصولياً.