2024-07-12 14:00:08 - المصدر: منصة إيشان

قالت وكالة بلومبرغ إنه على الرغم من تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه سيبقى في السباق الرئاسي لعام 2024، لكن زلتين أو خطأين فادحين في غضون ساعتين عمقا المخاوف بشأن حدته العقلية التي تهدد حملته، وقد يكلفانه كثيرا. ورأى بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، أن قمة الناتو هذا الأسبوع فرصة لطمأنة الحلفاء الذين ظلوا […]

ظهرت المقالة بايدن يتعثر خلال سباقه الرئاسي بخطأين فادحين “قد يكلفانه كثيرا” أولاً على ايشان.