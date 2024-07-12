الخطابي: أكملنا الاستعدادات لإحياء زيارة العاشر من المحرم الحرام

2024-07-12 14:36:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واع – وسام الملاأكد محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، اليوم الجمعة، إكمال جميع الاستعدادات لإحياء زيارة العاشر من محرم الحرام، فيما توقعت مشاركة 6 ملايين زائر خلال العشرة الأولى من محرم الحرام.وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المحافظة عقدت اجتماعاً أمنياً مع وزير الداخلية والعمليات المشتركة والأجهزة الأمنية الأخرى قبل بدء شهر محرم الحرام"، لافتاً الى "إكمال جميع الاستعدادات الأمنية والخدمات الخاصة لإحياء مراسيم الزيارة خلال الأيام المتبقية وصولاً الى ليلة العاشر من محرم الحرام".وأشار الى أن "الخدمات جاهزة ونتوقع مشاركة أكثر من 6 ملايين زائر خلال الزيارة العاشورائية التي تستمر عشرة أيام، وبعد ذلك يتم الاستعداد للزيارة الأربعينية التي من المتوقع أن تكون أكثر من العام الماضي التي وصلت الى 23 مليوناً، وهناك استعدادات كبيرة لهذه الزيارة".وأضاف: "أكملنا كل الاستعدادات، وراجعنا الخطط الخدمية، وأهالي كربلاء ومواكب الخدمة الحسينية والمحافظة والعتبتين المقدستين تتعاون بشكل كبير لتقديم الخدمات للزوار"، مبينا أن"حرارة الجو تمثل تحدياً، ونحتاج الى تقديم المزيد من الخدمة والآليات لحفظ الزائرين، ولدينا إجراءات بذلك".