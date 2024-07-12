محافظ بغداد يرعى حملة طبية شاملة للكشف المبكر عن تشوهات القلب الولادية للأيتام

2024-07-12 14:36:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعرعى محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الجمعة، حملة طبية شاملة للكشف المبكر عن تشوهات القلب الولادية للأيتام.وذكر إعلام المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن"الحملة أقيمت في مجمع الدور الإيوائية بمنطقة الصليخ ببغداد، بالتعاون مع منظمة (الرحمة لصحة الطفولة) للكشف المبكر عن تشوهات القلب الولادية للأطفال للأيتام من عمر سنة إلى 18 سنة، وتحت شعار (معاً ننقذ صحة الطفولة)، حيث تضمنت فحوصات القلب وصحة الأسنان والتغذية ونقص الفيتامينات".وأشاد محافظ بغداد "بجهود المنظمة والقائمين على الحملة"، مبيناً أن" ضمن منهجنا في إدارة المحافظة هو تقديم الدعم وتعزيز النشاطات التي تقوم بها مثل هكذا منظمات كونها تغطي مساحات قد لا تصل إليها المؤسسات الحكومية بسبب المرونة التي تتمتع بها، وحملة اليوم هي رسالة نوجّهها إلى باقي المنظمات للقيام بنشاطات مماثلة لخدمة شرائح مهمة في المجتمع".وتابع العلوي أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد تنفيذ حملات نوعية مماثلة باستكمال بقية الدور، فضلاً عن الاتفاق بالانطلاق إلى مناطق متفرقة بجانبي الكرخ والرصافة تستهدف ذوي الدخل المحدود، وكذلك مع مديريات التربية لتعزيز الصحة المدرسية وفحص عدد كبير من الطلاب".بدورها ثمنت مدير المنظمة ايمان العبيدي "دعم محافظ بغداد ورعايته للحملة وتسهيل عمل فرق المنظمة"، مبينة أن"المنظمة ستعد تقريراً متكاملاً عن الحالة الصحية لكل طفل وترفعه إلى المحافظة، فضلاً عن التكفل بعلاج الحالات مجاناً التي تتطلب ذلك سواء داخل العراق أو خارجه وبالتعاون مع ملاكات محافظة بغداد".