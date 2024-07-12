الديوانية: إنجاز 82% من مشروع المجاري الكبير في المحافظة

2024-07-12 14:36:02 - المصدر: واع

الديوانية -واع- صفات العزاويكشفت محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، عن نسبة الإنجاز المتحققة بمشروع المجاري الكبير في المحافظة.وقال المهندس المقيم على المشروع منتظر عادل شبل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"طاقة مشروع مجاري الديوانية الكبير التصميمية بلغت100ألف متر مكعب باليوم وعلى مساحة تقدر 100دونم"، لافتاً الى أن "كلفة المشروع بلغت 218 مليار دينار".وأشار الى أن" نسبة الإنجاز الفعلي للمشروع بلغت 82%"، مبيناً أن" المشروع سيشمل مركز المحافظة بجميع أحيائها مع الأخذ بنظر الاعتبار التوسع المستقبلي ".وتابع شبل أن "أهم المعوقات التي تواجه المشروع تجاوز المواطنين والقيام بالربط على الشبكة بالرغم من أن المشروع قيد الانجاز، بالاضافة الى التداخل مع الدوائر الأخرى والتأخر في إعطاء الموافقات الرسمية ".