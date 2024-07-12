2024-07-12 14:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلن مسؤول حكومي، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، اصدار أوامر مباشرة بحظر صيد الأسماك في بحيرة آمرلي بمحافظة صلاح الدين.

وقال قائممقام قضاء آمرلي في صلاح الدين ميثم نوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه" في ضوء الهجوم الأخير الذي استهدف صيادًا ونجله قبل نحو اسبوع في بحيرة آمرلي، تم اصدار أوامر مباشرة بحظر الصيد والى اشعار اخر".

وأضاف ان" القرار يأتي لدواعٍ امنية خاصة مع رصد نشاط لفلول داعش الإرهابي في مناطق نائية قريبة من بحيرة آمرلي ما يجعل الصيادين في مرمى الخطر لانهم يستغلون اي فرصة لابتعادهم عن الضفاف لاستهدافهم من المناطق والتلال العالية".

وأشار الى ان" اي صياد يخالف التعليمات الأمنية سيتحمل التعبات القانونية، مؤكدا بأن الأجهزة الامنية منتشرة في محيط بحيرة آمرلي والمناطق القريبة منها لكننا نتحدث عن مناطق واسعة جدا ومترامية تمتد من تكريت باتجاه قضاء طوزخورماتو وهي لعشرات الكيلومترات من المنحدرات والتلال".

وكشف قائممقام قضاء آمرلي في محافظة صلاح الدين ميثم نوري خلف، الاثنين، (8 تموز 2024) عن تفاصيل مقتل اثنين من الصيادين في أطراف القضاء.

وقال خلف لـ"بغداد اليوم"، ان "صياداً ونجله كانا يقومان بصيد الأسماك في قارب متواضع ضمن منطقة حاوي اللبن في تلال حمرين ضمن بحيرة آمرلي التي هي امتداد لسد العظيم قبل ان يتفاجأ بهجوم من قبل مفرزة داعشية ما أدى الى استشهادهما".

وأضاف ان "الصيادين خالفا الإجراءات الأمنية بمنع الصيد في هذه المناطق التي تشهد بين فترة وأخرى نشاطاً لفلول داعش الإرهابي" مؤكدا بان "جثماني الضحايا تم نقلهما من قبل القوات الامنية الى الطب العدلي".

وشدد خلف على "ضرورة التزام صيادي الأسماك بالإرشادات الأمنية ضمن محاور بحيرة آمرلي والمناطق المجاورة من اجل تفادي تعرضهم الى هجمات إرهابية".