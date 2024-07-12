الهجرة توزع 740 حصة إغاثية بين متضرري التصحر في النجف

2024-07-12 14:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، توزيع 740 حصة إغاثية للمتضررين النازحين بسبب التصحر في محافظة النجف.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "من أجل دعم ومساعدة فئات عناية الوزارة، وبتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، وزعت الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزارة في محافظة النجف الأشرف (740) حصة اغاثية بين الأسر النازحة بسبب التصحر والجفاف".

وبينت الوزارة أن "المساعدات الموزعة تضمنت حصة الأسر الواحدة (سلة غذائية وسلتين صحية)".