تشكيل لجنة تحقيقية بشأن تأخر إحدى الرحلات الجوية في مطار بغداد

2024-07-12 14:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن تأخر إقلاع إحدى الطائرات المغادرة من مطار بغداد الدولي إلى عمّان.

وذكرت وزارة النقل في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرها السعداوي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن حادثة تأخر الرحلة رقم iA163 المتوجهة من بغداد الى عمّان، التي كان من المقرر ان تغادر بتوقيت 1700، فيما غادرت الطائرة وهي من نوع yi-Asz بـ 17:20".

واضافت ان "الوزير شدد على عدم تكرار الحادثة واتخاذ الإجراءات الاصولية والقانونية بحق الموظفين المقصرين سواء في الخطوط الجوية العراقية أو في شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية، بحسب الضوابط والتعليمات النافذة".