تفاصيل حفل تقديم مبابي لاعب ريال مدريد الجديد

2024-07-12 15:00:04 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت تقارير صحفية عن تفاصيل حفل تقديم الفرنسي كيليان مبابي المنتظر، لاعباً جديداً لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم.وأعلن ريال مدريد عن تقديم مبابي لاعباً جديداً للفريق، الثلاثاء القادم في 16 تموز، في تمام الواحدة ظهراً بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.ويأتي ذلك بعد إعلان النادي في شهر حزيران الماضي، التوصل لاتفاق للتعاقد مع مبابي بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يريد أن يكون ذلك الحفل تاريخياً، حيث تمت دعوة اللاعبين السابقين وغيرهم من مشجعي ريال مدريد اللامعين.وأوضح التقرير أن ريال مدريد يستعد لذلك اليوم، باستخدام عدد من عوامل الجذب المتمثلة في بعض الألعاب النارية واستغلال لوحة الفيديو الجديدة بالاستاد بزاوية 360 درجة.وذكرت الشبكة أن ريال مدريد يريد أن يحذو حذو ما فعلوه في حفل تقديم كريستيانو رونالدو قبل 15 عاماً، حيث سيتم أخذ بعض الأمثلة مما حدث في الحفل عام 2009 وتكييفها مع الحاضر مع تصحيح بعض الأخطاء أيضا.المصدر : روسيا اليوم