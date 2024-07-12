سفينة تجارية تبلغ عن انفجارين غرب المخا باليمن

2024-07-12 15:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في ساعة مبكرة من الجمعة، إن سفينة تجارية أبلغت عن انفجارين على بعد نحو 21 ميلاً بحرياً غرب المخا باليمن. وقالت شركة أمبري في بيان، إن السفينة أبلغت الشركة بأن صاروخاً سقط في الماء فيما انفجر آخر في الهواء، وأضافت أن الانفجارين وقعا ضمن مسافة نصف ميل بحري من السفينة. لافتا أنّ السفينة لم تكن تفعّل نظام تحديد الهوية الآلي الخاص بها في ذلك الوقت. وتعمل أمبري على فحص مدى ارتباط السفينة بالجهات التي يقول الحوثيون إنهم يستهدفون سفناً على صلة بها. وتشنّ جماعة أنصار الله الحوثي هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الممرات الملاحية