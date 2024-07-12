غرق أربعة مهاجرين أثناء محاولتهم عبور قناة المانش

2024-07-12 15:18:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت الشرطة البحرية الفرنسية الجمعة، مصرع أربعة مهاجرين غرقاً في قناة المانش قبالة الساحل الشمالي لفرنسا أثناء محاولتهم العبور إلى بريطانيا. وقالت الشرطة البحرية أن دورية من الشرطة البحرية توجّه إلى مكان الحادث بعد تلقيه بلاغا عن غرق قارب مهاجرين أثناء محاولته عبور المانش. مشيرة الى ان مروحيات الدورية انتشلت أربعة قتلى من المياه فيما تم إنقاذ الآخرين. ويرتفع بذلك عدد الأشخاص الذي لقوا حتفهم هذا العام في محاولات العبور من فرنسا إلى بريطانيا على متن مراكب غالباً ما تكون محملة بأكثر من طاقتها الى 19 شخصا. وقضى خمسة مهاجرين في 23 نيسان/أبريل قبالة الساحل الفرنسي في واحدة من تلك