الأمن الوطني يشتبك مع عنصرين من داعـش بعد نصب كمين لهما في صلاح الدين (فيديو)

2024-07-12 15:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، اشتباك مفارزه مع عنصرين من داعـش بعد نصب كمين لهما في محافظة صلاح الدين.

وقال الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوة من الأمن الوطني اشتبكت مع عنصرين من داعش بعد نصب كمين لهما في صلاح الدين، أحدهما مسؤول ما يسمى قاطع مكحول والآخر جندي لحمايته".

وأضاف، إن "العملية تمت بعد متابعة تحركاتهما ونصب كمين لهما اثناء توجههما إلى مضافتهما في حقل علاس".

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