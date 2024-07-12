ذي قار.. لجنة للتحقيق بحادثة هدم سياج "مدينة العاب" الناصرية (صور)

2024-07-12 16:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

وجه محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، بتشكيل لجنة للتحقيق بحادثة هدم سياج "مدينة العاب" الناصرية.

وقال الابراهيمي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إننا "شكلنا لجنة تحقيقية عاجلة لمعرفة الجهة التي قامت بتهديم سياج مدينة العاب الناصرية، بعد مخالفتهم الأوامر القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، مبينا انه "جرى تواصل مع وزير الداخلية ومطالبته بمتابعة الامر بشكل شخصي نظراً لأهمية المكان لأبناء الناصرية".

وأضاف اننا "وجهنا بإعادة السياج فورا وعلى حساب من تثبت ادانته بالفعل المذكور، فيما وتقوم مديرية البلدية بإقامة دعوى قضائية ضد من قام بهذا العمل وتشكيل لجنة لإعادة السياج الى ما كان عليه".

وبين الابراهيمي أننا "اوعزنا لبلدية الناصرية تشغيل المدينة والحفاظ عليها ومعداتها وفق سياقات العمل القانونية، ووضع نقطة حراسة دائمة للقبض على من يجرأ على العبث بممتلكات الدولة وتقديمه للعدالة".



